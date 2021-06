Technische Probleme: Impfzertifikat-Ausgabe unterbrochen

Saarbrücken Die Ausgabe digitaler Impfzertifikate ist am Dienstag wegen technischer Probleme auf der Bundesplattform auch im Saarland ins Stocken geraten. Wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte, konnten zunächst in keinem der vier Impfzentren die entsprechenden Impfzertifikate ausgestellt werden.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notieren die davon betroffenen Impflinge, so dass Ihnen nachträglich die Zertifikate zugeleitet werden“, hieß es dazu in einer Mitteilung vom Dienstag. Nachteile würden dabei für niemanden entstehen, da sich vollständig Geimpfte wie bisher durch den gelben Impfpass ausweisen können.

Apotheken im Saarland hatten am Montag mit der Ausstellung digitaler Impfzertifikate begonnen. Zunächst hatte es Anlaufschwierigkeiten gegeben, da die Seite des Apothekenportals zeitweise nicht zu erreichen gewesen sei, hieß es vom Apothekerverein. Auch in den saarländischen Impfzentren startete die Vergabe der neuen Impfzertifikate am Montag.

Die Menschen sollen nun nach ihrer Erst- oder Zweitimpfung das neue Zertifikat erhalten, teilte das Gesundheitsministerium mit. Geimpfte könnten den zugeteilten QR-Code einscannen und in der CovPass-App oder der Corona-Warn-App als Impfnachweis hinterlegen.