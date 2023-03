Ausstellungsstück : Technik Museen Sinsheim Speyer erhalten Marine-U-Boot

Sinsheim/Speyer Als spektakuläres Ausstellungsstück erhalten die Technik Museen Sinsheim Speyer im Frühjahr das fast 50 Meter lange und rund 500 Tonnen schwere, ausgemusterte Marine-U-Boot U17. Der Metall-Koloss sei geradezu perfekt für das Ausstellungshaus, teilte Museumspräsident Hermann Layher am Freitag mit.

„Alle Teams, die mit dem Transport beauftragt sind, sind motiviert bis in die Haarspitzen“, meinte Layher. In Speyer müssen einige Arbeiten am U-Boot vorgenommen werden. „Unser Werkstatteam kann diese am dortigen Standort besser durchführen.“ Danach soll das Boot der Klasse 206A zum Endverbleib nach Sinsheim gebracht werden.