Taxifahrer beraubt: 21-Jähriger in Haft

Hände in Handschellen. Foto: Sven Hoppe/Archivbild.

Saarbrücken Nach dem Raub auf einen Taxifahrer in Saarbrücken sitzt ein 21-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Er sei Fahrgast gewesen und habe dem Fahrer am frühen Samstagmorgen plötzlich ein Klappmesser vorgehalten, teilte die Polizei mit.

Weiterleiten Drucken Von dpa