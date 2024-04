Verkehrskontrollen Tausende Verstöße beim Blitzermarathon

Beim Blitzermarathon in Rheinland-Pfalz sind in diesem Jahr insgesamt mehr als 325.000 Fahrzeuge kontrolliert worden. In 521 Fällen seien bei der Aktion am vergangenen Freitag Verstöße bei mobilen Messungen festgestellt und die Fahrer angehalten worden, teilte das Innenministerium in Mainz am Dienstag mit. Hinzu seien an dem Tag rund 6900 Verstöße an automatisierten Messanlagen wie fest installierten Blitzern gekommen. Im Einsatz waren beim Blitzermarathon landesweit 343 Polizistinnen und Polizisten.