Pandemie : Tausende Verstöße bei „Spaziergängen“ gegen Corona-Maßnahmen

Mainz Bei „Spaziergängen“ haben zahlreiche Menschen gegen staatliche Corona-Maßnahmen protestiert. Nun zieht das Innenministerium auf Anfrage der AfD hin eine Zwischenbilanz. Klar wird dabei: Die Spannbreite der Proteste war groß.

Polizei und Ordnungsbehörden in Rheinland-Pfalz haben bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen im vergangenen Winter Tausende Ordnungswidrigkeiten festgestellt. In einem Zeitraum von Mitte Dezember 2021 bis Anfang Februar 2022 zählten sie insgesamt mehr als 900 der oft als „Spaziergänge“ angekündigten Kundgebungen mit Zehntausenden Teilnehmern, wie der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) auf eine Landtagsanfrage der AfD mitteilte. Demonstriert wurde meist montags.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Innenministeriums waren die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz zu keinem Zeitpunkt „extremistisch gesteuerte Veranstaltungen“. Bei einzelnen Versammlungen unter anderem in Kaiserslautern, Trier und Koblenz seien Angehörige rechtsextremistischer Gruppen festgestellt worden.

Die von der Polizei geschätzten Teilnehmerzahlen schwanken zwischen lediglich zwei in manchen Orten bis zu 3000 am 8.1. in Koblenz. In vielen Fällen waren es einige Dutzend Protestierende bis hin zu dreistelligen Teilnehmerzahlen. Insgesamt zählte die Polizei bei den 918 Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen zwischen dem 15. Dezember 2021 und dem 9. Februar 2022 rund 136 000 Teilnehmer, wobei sie nicht bei allen Versammlungen die Zahlen dokumentiert hat. Zudem können Menschen in dem Zeitraum mehrfach an Kundgebungen teilgenommen haben.