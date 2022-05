Gewerkschaft : Tausende streiken für bessere Arbeitsbedingungen in Kitas

Mainz/Saarbrücken Mitte Mai gehen die Tarifverhandlungen für die kommunalen Sozial- und Erziehungsdienste weiter. Die Gewerkschaften erhöhen den Druck. Dem Aufruf zu Warnstreiks folgten in Rheinland-Pfalz und im Saarland Tausende.

In Rheinland-Pfalz legten Erzieher unter anderem in Koblenz, Ingelheim, Mainz, Ludwigshafen und Kaiserslautern ihre Arbeit nieder. In Ludwigshafen etwa blieben alle 36 städtischen Kitas dicht. In Mainz blieben mit 53 die meisten Kitas geschlossen, nur neun machten auf, davon sechs mit eingeschränkten Öffnungszeiten. In mehreren Städten gab es Demonstrationen, so gingen in Mainz laut Polizei um die 450 Menschen auf die Straße, in Ludwigshafen etwas mehr als 500.