Tödliche Ahrflut Tausende Seiten zur Katastrophe - Ausschuss legt Bericht vor

Scharfe Kritik der Opposition, etwas andere Töne von der Ampel - der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe im Ahrtal ist auf ein vielstimmiges Echo gestoßen. Während Vertreter der Opposition mit der Rolle der Landesregierung und nachgeordneter Behörden in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli und danach hart ins Gericht gehen, wird an anderer Stelle die Außergewöhnlichkeit der Flut betont. Die regierungstragenden Fraktionen verweisen auf Versäumnisse eines Ex-Landrats.

Was ist in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 an der Ahr passiert?