Tausende Raser bei Aktionstag geblitzt

Kaiserslautern Tausende Raser und Temposünder hat die rheinland-pfälzische Polizei bei der europaweiten Kontrollaktion „Speedmarathon“ am Mittwoch erwischt. Der Großteil der Fahrer hielt sich nach Angaben der Polizeipräsidien vom Donnerstag aber an die Tempolimits.

520 Geschwindigkeitsverstöße stellte die Polizei in der Vorder- und Südpfalz an insgesamt 13 Kontrollstellen fest, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mitteilte. Die Polizeidirektion in Kaiserslautern erwischte bei mehr als 2500 kontrollierten Fahrzeugen nach eigenen Angaben 91 Fahrer, die zu schnell unterwegs waren.

Das Polizeipräsidium in Trier hat nach Angaben einer Sprecherin ebenfalls am „Speedmarathon“ teilgenommen. Eine Bilanz wird demnach aber nicht veröffentlicht. Das Polizeipräsidium in Mainz will laut einer Sprecherin am Freitag Zahlen veröffentlichen. Auch in anderen Bundesländern wie Hessen und Baden-Württemberg hatte es am Mittwoch verstärkte Tempo-Kontrollen gegeben.