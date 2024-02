Brauchtum Tausende Narren feiern bei Rosenmontagsumzügen im Saarland

Auch in Neunkirchen wurden Zehntausende Fastnachtsfans zum Rosenmontagsumzug erwartet. Zudem gab es in anderen Städten im Saarland weitere Umzüge. Unter Karnevalisten im Saarland ist der Ausruf „Alleh hopp!“ weit verbreitet. Er kommt von dem französischen Begriff „Allez hop!“, was „Los geht`s!“ bedeutet.