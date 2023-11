Fastnacht Tausende Narren begrüßen mit „Helau“ die fünfte Jahreszeit

In der Fastnachtshochburg Mainz haben sich am Samstag - den 11.11. - mehrere Tausend Menschen bei frischem Herbstwetter in die fünfte Jahreszeit geschunkelt. Auf dem abgesperrten Schillerplatz mit dem Fastnachtsbrunnen in der Innenstadt war pünktlich um 11.11 Uhr ein erstes „Helau“ zu hören, ehe das Närrische Grundgesetz verlesen werden sollte. Dessen Artikel 6 schreibt vor: „Alle geborenen und alle gelernten Mainzer sollen sich während der närrischen Tage kostümieren und närrisch geben.“