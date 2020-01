Tausende jubeln Neujahrsumzug in Mainz zu

Mainz Den doppelten Start ins neue Jahr und in die Fastnachtszeit haben Tausende Mainzer mit einem farbenprächtigen Umzug gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein und frostigen Temperaturen zogen mehr als 1600 Gardisten und Musiker durch die Straßen der rheinischen Karnevalshochburg.

Am Straßenrand jubelten ihnen einige Tausend Zuschauer zu, mit vielstimmigem „Prost Neujahr“ und noch etwas zaghaftem „Helau“. Anders als in Köln und Düsseldorf beginnt die närrische Zeit in Mainz mit dem Neujahrstag.

„Beim Aufmarsch der Garden werden die Uniformen zum ersten Mal ausgeführt“, sagte der Sprecher der Zugleitung beim Mainzer Carneval-Verein (MCV), Hans-Jörg Langebach, als sich der Umzug pünktlich um 11.11 Uhr in Bewegung setzte. Die Uniformen entstanden als satirische Antwort auf das Militär, das im 19. Jahrhundert in der Garnisonsstadt Mainz eine dominierende Rolle spielte. „Das Besondere des Neujahrsumzugs ist es, dass die Leute nach dem Feiern in der Silvesternacht gleich wieder gut drauf sind und den Start in die Fastnacht feiern“, fügte Langenbach hinzu.