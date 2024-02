Karneval Tausende jubeln Koblenzer Rosenmontagszug zu

Mit ihrem traditionellen Ruf „Olau“ haben viele Tausend Narren und Närrinnen dem Rosenmontagszug in Koblenz zugejubelt. In bunten Kostümen säumten sie die rund vier Kilometer lange Strecke des Umzugs, der in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläums unter dem Motto „200 Jahre Kowelenz Olau“ stand. Das Wetter spielte beim närrischen Treiben mit Funkenmariechen, Musikkapellen und Motivwagen mit: Der Himmel war zwar bedeckt, aber es regnete nicht, die Temperaturen waren eher mild.