Papstbesuch Tausende jubeln Franziskus in Papamobil zu

Tausende Menschen haben Papst Franziskus in Luxemburg zugejubelt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche fuhr im Papamobil mit dem Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich durch das Zentrum von Luxemburg-Stadt. Bei regnerischem Wetter säumten die Menschen Straßen, winkten und riefen dem Papst zu. Nach der rund zwei Kilometer langen Tour kam er am Bischofshaus an, wo er viele Hände schüttelte und Bonbons an Kinder verteilte. Auch aus den deutschen Grenzregionen waren Besucher gekommen.