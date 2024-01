Rheinland-Pfalz Tausende gehen gegen rechts auf die Straßen

Tausende Menschen sind am Wochenende in Rheinland-Pfalz auf die Straßen gegangen, um sich für die Demokratie und gegen rechts stark zu machen. Die größte Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz gab es am Samstag in Koblenz: Nach Angaben der Polizei demonstrierten dort etwa 5000 Teilnehmer unter dem Motto „Für die Demokratie - Gegen den Faschismus“. Das waren rund zehnmal so viele Menschen wie erwartet.