Studie : Tausende Erzieherinnen fehlen bis 2030 in Rheinland-Pfalz

Mainz/Gütersloh In Rheinland-Pfalz fehlen Tausende Erzieher für die Umsetzung des Ziels, bis Ende des Jahrzehnts allen Grundschulkindern eine Ganztagsbetreuung anbieten zu können. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor.

Derzeit werden etwas 53 Prozent der Grundschulkinder in Rheinland-Pfalz ganztägig betreut. Damit liege das Bundesland etwas über dem westdeutschen Durchschnitt von 47 Prozent. Ein kürzeres Übermittagsangebot bis 14.30 Uhr würden 21 Prozent der Kinder besuchen. Nähme ein Teil der Kinder in den kommenden Jahren weiterhin die kürzere Betreuung in Anspruch, wäre der Personalmangel etwas niedriger: Dann würden noch etwa 2000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher fehlen, hieß es in dem „Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule 2022“.