Klimastreik im Saarland : Tausende demonstrieren in Saarbrücken für mehr Klimaschutz

Tausende demonstrieren in Saarbrücken für mehr Klimaschutz

Saarbrücken Mehrere Tausend Menschen sind in Saarbrücken am Freitag für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Die genaue Zahl sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Die Demonstration blieb zunächst friedlich. Der Verkehr habe sich aber in der gesamten Innenstadt gestaut.

Die Bewegung „Fridays for Future“ hat für diesen Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen. Die Kundgebungen fallen auf das Treffen des Klimakabinetts der Bundesregierung in Berlin.

Am 21. September folgt dann der Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York, zwei Tage später startet der UN-Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs vor der UN-Generalversammlung.