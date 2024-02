Extremismus Tausende demonstrieren in Rheinland-Pfalz gegen rechts

Auch in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz demonstrierten am Samstag Menschen gegen rechts, in kleinen und großen Städten. In Birkenfeld gingen nach Polizeiangaben etwa 500 Menschen auf die Straße, in Neuwied etwa 3000, in Linz am Rhein rund 500 und in Dahn (Südwestpfalz) etwa 350 Menschen. Laut Polizei verliefen alle Versammlungen ruhig und friedlich. Demonstrationen waren für den Mittag unter anderem auch in Adenau und Ludwigshafen geplant.