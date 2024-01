Extremismus Tausende demonstrieren in Rheinland-Pfalz gegen Rechts

In Frankenthal zählte die Polizei am Samstagmittag rund 1000 Demonstranten, in Neustadt/Weinstraße kamen den Angaben zufolge etwa 1400 Menschen, in Bingen circa 1200. In Zweibrücken sprach die Polizei von ungefähr 600 Demonstranten. Hier habe es in der Nähe eine kleine Gegendemo gegeben, es sei aber zu keinerlei Gewalttätigkeiten gekommen, berichtete ein Polizeisprecher.