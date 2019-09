Tausende demonstrieren in Rheinland-Pfalz für Klimaschutz

Teilnehmerinnen der „Fridays for Future“-Demonstration. Foto: Peter Zschunke/Archivbild.

Mainz Tausende Demonstranten sind bei einem Sternmarsch in Mainz am Freitag für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Allein der Hauptgruppe der insgesamt drei Demozüge schlossen sich laut den Veranstaltern über 3000 Menschen an.

Die Polizei schätzte ihre Zahl auf etwa 2000. Die Teilnehmer starteten ihren Marsch vom Hauptbahnhof aus am Mittag.

Die beiden anderen Gruppen des Sternmarsches versammelten sich an der Uni und am Bahnhof Mainz-Kastel auf der hessischen Rheinseite, um sich später auf dem Gutenbergplatz zu treffen. An beiden Orten warteten der Polizei zufolge insgesamt rund 1300 Teilnehmer am frühen Nachmittag noch auf den Startschuss. „Da kommen aber noch welche dazu“, sagte ein Polizeisprecher.

Auch in anderen rheinland-pfälzischen Städten forderten Demonstranten ein Umdenken beim Klima. In Trier kamen am Morgen auf dem Domfreihof über 1000 Menschen zusammen und zogen durch die Stadt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Ein Demonstrationszug schlängelte sich unter anderem auch durch Bitburg. Dort nahmen laut Polizei rund 350 Menschen teil. Die Demonstration mit einer Kundgebung zum Abschluss sei aus Polizeisicht vollkommen friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher.