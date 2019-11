Tausende demonstrieren an Rhein und Saar für Klimaschutz

Mainz/Saarbrücken Am Klimapaket der Bundesregierung lassen die Demonstranten kein gutes Haar. Eine Grundschülerin in Mainz fragt: „Wie lange dauert unsere Zukunft?“

Viele tausend Menschen haben am Freitag in Rheinland-Pfalz und im Saarland ihre Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung auf die Straße getragen. In Saarbrücken folgten nach Polizeiangaben rund 7000 Menschen dem Aufruf zum „globalen Klimastreik“. In Mainz zogen mehr als 2000 Menschen durch die Stadt, in Koblenz waren es 900. Die Schülerbewegung „Fridays for Future“ sowie „Extinction Rebellion“ und weitere Gruppen hatten auch in weiteren Städten in Rheinland-Pfalz zu Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen.