Brauchtum Tausende bei Start in Mainzer Karnevalszeit

Höhepunkt in Mainz soll am 12. Februar wieder der Rosenmontagszug sein. Das närrische Motto der Fastnachtskampagne 2024 lautet „Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein“. Die Uniformen der Fastnachtsgardisten waren einst als satirische Antwort auf das Militär entstanden, das im 19. Jahrhundert in der Garnisonsstadt Mainz eine dominierende Rolle spielte.