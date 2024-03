„Carfriday“ Tausende Autofans zu Karfreitag am Nürburgring erwartet

Polizei und Betreibergesellschaft erwarten am kommenden Karfreitag mehrere Tausend Autofans am Nürburgring. „Obwohl an Karfreitag keine Veranstaltung am Nürburgring stattfindet, kommen Tausende“, teilte der Nürburgring am Freitag mit. Die weltbekannte Rennstrecke sei an diesem Tag auch für Tuner ein beliebtes Ausflugsziel. Auch dieses Jahr werde mit einem großen Andrang gerechnet. Autofans aus ganz Deutschland reisen jährlich zu dem in der Szene als „Carfriday“ bekannten Event an.