Freizeit Tausende Autofans am Nürburgring zum „Car-Friday“

Tausende Autoliebhaber haben sich auch an diesem Karfreitag am legendären Nürburgring in der Eifel getroffen. Es seien schätzungsweise mehrere Zehntausend Menschen vor Ort gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es habe viel Verkehr und viele Staus rund um die berühmte Rennstrecke gegeben, bis zum späten Nachmittag aber keine besonderen Vorkommnisse, sagte ein Sprecher des Nürburgrings am Freitag.