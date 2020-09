Feier im Großherzogtum : Luxemburgs künftiger Thronfolger Prinz Charles getauft

Luxemburg Der vier Monate alte Sohn von Erbgroßherzog Guillaume, Prinz Charles, ist am Samstag in Clerf getauft worden.

Der künftige Thronfolger Luxemburgs ist getauft worden: Der vier Monate alte Prinz Charles wurde am Samstag bei einem Gottesdienst im Familienkreis in der Abteikirche in Clerf in die christliche Gemeinschaft aufgenommen, wie der Hof mitteilte. Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume ist der Sohn von Erbgroßherzog Guillaume (38) und Erbgroßherzogin Stéphanie (36) - und soll gemäß der dynastischen Nachfolgeregelung eines Tages seinem Vater Guillaume auf dem Thron folgen. Derzeit ist Guillaumes Vater Henri der amtierende Staatschef und seit 2000 Großherzog.