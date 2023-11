Unfälle Tauben in Landau in Stellwerk der Deutschen Bahn gefangen

Landau · In einem Stellwerk der Deutschen Bahn in Landau in der südlichen Pfalz sind mehrere Tauben eingesperrt worden und teils gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde sie am Samstag von einer Tierschützerin auf die Situation der Tiere aufmerksam gemacht.

Eine Taube. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der Frau zufolge habe eine Firma ein Netz über das Dach des Stellwerks gespannt, damit sich die Tauben dort nicht mehr einnisten könnten. Ob bereits vor dem Spannen des Netzes Tauben im Gebäude gewesen seien, sei nicht bekannt, so die Polizei. Sie seien in jedem Fall durch kleine Schlupflöcher im Netz weiter ins Gebäude gelangt und dort gefangen gewesen. Die Feuerwehr konnte das Netz den Angaben zufolge etwas öffnen und die Tauben befreien. Einige seien zu diesem Zeitpunkt aber bereits verendet gewesen, hieß es. Die Stadt Landau sowie das zuständige Veterinäramt seien in Kenntnis gesetzt worden. Das Stellwerk selbst sei auf Anraten der Bundespolizei nicht betreten worden, da es sich um ein sehr altes Gebäude handele. © dpa-infocom, dpa:231112-99-919304/3

