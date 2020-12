Tatverdächtiger nach tödlichem Angriff in Mainz gefasst

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Mainz Nach einem tödlichen Angriff auf einen Mann am Mainzer Hauptbahnhof ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Er soll im Oktober einen 46-Jährigen attackiert haben. Dabei stürzte dieser und erlitt schwere Kopfverletzungen, an denen er im November in einer Mainzer Klinik starb.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa