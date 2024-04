Festnahme Tatverdächtiger nach Messerangriff in Zug in U-Haft

Nach einem Messerangriff in einem Zug zwischen Koblenz und Niederlahnstein sitzt der 35-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ihm werde versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mit. Er sei am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden, der wegen Fluchtgefahr und Schwerkriminalität Haftbefehl erlassen habe.