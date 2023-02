Eifelkreis Bitburg-Prüm : Tatverdächtiger nach Messerangriff in Olzheim festgenommen

Olzheim Nach einem Messerangriff auf zwei junge Männer in Olzheim im Eifelkreis Bitburg-Prüm sitzt ein Jugendlicher wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige sei bereits am Montagabend festgenommen und am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zu seinem Alter machte sie keine Angaben.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren zwei Brüder im Alter von 21 und 23 Jahren bei einer Karnevalsveranstaltung am Sonntagabend mit einer Gruppe von vermutlich drei Personen in Streit geraten. Nach der Auseinandersetzung hätten sich die Brüder auf den Heimweg gemacht und kurz vor ihrem Zuhause drei Personen angetroffen. Diese sollen am vorangegangenen Streit beteiligt gewesen sein und die zwei Männer mit dem Messer angegriffen haben. Die Brüder kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, befanden sich laut Polizei aber bereits am Montag nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauerten an.

