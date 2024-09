Tote Jugendliche Tatrekonstruktion nach Tötung von 15-Jähriger in Worms

Für die Rekonstruktion wurde demnach am Dienstagnachmittag der betroffene Bereich am Rheinufer von Worms abgesperrt. Die Polizei habe die Abläufe mit tragbaren Kameras und einer Drohne aus der Luft gefilmt. Mögliche Erkenntnisse aus der Rekonstruktion sollen nun in den weiteren Ermittlungen berücksichtigt werden.