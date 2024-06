Mainz Tat von Mannheim prägt Landtagsdebatte

Vor der Debatte hatte der Landtag in einer Schweigeminute des getöteten Polizisten gedacht. Landtagspräsident Hendrik Hering nannte die Tat einen „Angriff auf unsere Gesellschaft“. In der Demokratie werde Meinungsverschiedenheiten in der Debatte begegnet. Die seien häufig kontrovers, müssten aber stets gewaltlos bleiben.