Taskforce kümmert sich um Agrarflächen im Ahrtal

Mainz Mit der Neuordnung von landwirtschaftlichen Flächen und Wirtschaftswegen im von der Flut weitgehend zerstörten Ahrtal befasst sich eine neue Taskforce des Landwirtschaftsministeriums. „Die Flächen vieler Winzer und Landwirte sind völlig zerstört.

Sie brauchen schnell zukunftsfähige und gut erschlossene Bewirtschaftungsflächen“, sagte Staatssekretär Andy Becht (FDP) am Montag in Mainz. Die Taskforce solle am Standort Mayen entstehen. Dafür würden Mitarbeiter der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum eingesetzt.