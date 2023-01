Tarife : Tarifverhandlungen vertagt: Aktionen im öffentlichen Dienst

Potsdam/Mainz Nach der ergebnislosen Vertagung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen in Potsdam müssen sich die Bürgerinnen und Bürger auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Protestaktionen einstellen.

Bereits im Vorfeld der Verhandlungen sei die Stimmung in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes angespannt gewesen, teilte Verdi am Dienstag in Mainz mit. „Die Beschäftigten sind enttäuscht und wütend auf ihre Vorgesetzten, die viel zu wenig Wertschätzung für sie gezeigt haben“, erklärte Michael Blug, Landesbezirksleiter von Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland.