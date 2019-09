Tarifverhandlungen im Nahverkehr gescheitert: Streiks drohen

Saarbrücken Nach gescheiterten Tarifverhandlungen für rund 1000 kommunale Busfahrer im Saarland bereitet die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks vor. Diese könnten noch diese Woche beginnen, teilte Verdi am Montag nach dem Aus der Verhandlungen mit.

Die betroffenen Busfahrer arbeiteten bei der Saarbahn und Saarbahn Netz in Saarbrücken sowie bei Verkehrsbetrieben in Neunkirchen, der in Saarlouis sowie in Völklingen: „Die Streiks werden unmittelbar Wirkung zeigen und auch viele Saarländerinnen und Saarländer treffen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Christian Umlauf.