Tarife Tarifverhandlungen für Einzel- und Versandhandel gestartet

Nach der ersten Runde der Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz wollen sich die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband am 30. Mai zu weiteren Gesprächen treffen. Zum Auftakt der Verhandlungen am Mittwoch in Mainz hatten Arbeitgeber und Gewerkschaft ihre Angebote für die 150.000 Beschäftigten vorgelegt.