Auftakttreffen Tarifverhandlungen für Chemie- und Pharmaindustrie begonnen

Mit einem Auftakttreffen in Frankenthal haben die Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmaindustrie in Rheinland-Pfalz begonnen. Die dortigen Gespräche bildeten den Start für die Verhandlungen in den bundesweit neun Tarifbezirken. Die Gewerkschaft IG BCE fordert sieben Prozent mehr Geld für die rund 68 500 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz. Die erste Verhandlungsrunde auf Bundesebene ist für den 14. und 15. Mai in Thüringen geplant. Bundesweit sind rund 585.000 Menschen in der Chemie- und Pharmaindustrie beschäftigt.