Arbeit Tarifstreit im Busgewerbe: Verdi erhöht Druck

Die Gewerkschaft Verdi will mit erneuten Protesten im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Nachdem die Tarifverhandlungen ohne Ergebnis geblieben waren, gab es am Mittwoch erneut Arbeitsniederlegungen. Diese sind nach Abgaben der Gewerkschaft zunächst bis zum 19. Mai geplant.