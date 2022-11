Metallindustrie : Tarifgebiet Mitte übernimmt Pilotabschluss für Metaller

Frankfurt/Main In der vergangenen Woche gelang bei den Metall-Tarifverhandlungen der Durchbruch. Die Ergebnisse aus Ludwigsburg sollen nun auch für das Tarifgebiet Mitte gelten.

Der in Baden-Württemberg erreichte Tarif-Pilotabschluss soll auch für die Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland gelten. Darauf einigten sich in Frankfurt die regionalen Verhandlungspartner der Arbeitgeber und der IG Metall, wie beide Seiten übereinstimmend am Dienstag berichteten.