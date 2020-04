Tankstellen in Corona-Krise: Pleitewelle vorerst abgewendet

Neustadt an der Weinstraße/Berlin Die Corona-Krise trifft auch die Tankstellen hart. Denn ihre Möglichkeiten, Einnahmeverluste zu begrenzen, sind gering. Laut einem Interessenverband ist eine Pleitewelle aber vorerst abgewendet.

Nach Warnungen vor einer Insolvenzwelle bei Tankstellen durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage vorerst entspannt. Die existenzbedrohende Krise der Pächter sei durch ein Rettungspaket der Gesellschaften abgewendet worden, sagte Herbert Rabl, Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands (TIV) in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz). Mineralölunternehmen verzichteten teilweise oder komplett auf Pachtzahlungen. Der TIV vertritt die Interessen der Betreiber von 200 Tankstellen in Hessen, 150 in Rheinland-Pfalz und 50 im Saarland.

Vor drei Wochen hatte der Verband vor einer Pleitewelle gewarnt, weil die Beschränkungen wegen der Pandemie den Verkauf in Shops und das Zusatzgeschäft mit Angeboten wie Autowäsche hart getroffen hatten. Laut TIV sind Tankstellenpächter in der Regel selbstständige Unternehmer, die aber vertraglich eng an Mineralölgesellschaften gebunden und in ihrer Handlungsfreiheit stark eingeschränkt sind. Beispielsweise müssten sie bei vorgegebenen Großhandelsunternehmen einkaufen und vorgegebene Öffnungszeiten einhalten. „Die Pächter hängen in jeder Hinsicht am Tropf der Gesellschaften“, sagt Rabl.