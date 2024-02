Mosel Tankschiff hat sich festgefahren: Verkehr wieder freigegeben

Das Tankschiff war am Mittwochmorgen auf die Höhe von Ediger-Eller (Kreis Cochem-Zell) steckengeblieben. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei war es auf ein Längswerk aufgefahren, also einen seitlichen Leitdamm, der die Fahrrinne begrenzt. Der Schiffsverkehr blieb wegen des Unfalls bis in die Nacht zum Donnerstag eingestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.