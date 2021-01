Tanklaster gerät auf A61 in Brand

Die Leuchtschrift „Unfall“ ist auf dem Dach eines Polizeiwagens zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Gau-Bickelheim Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 61 in Höhe der Anschlussstelle Stromberg (Kreis Bad Kreuznach) in Brand geraten. Der mit Lysin, einem medizinischen Zusatzstoff, beladene Tankwagen stand am Freitagabend wegen eines technischen Defekts auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Ludwigshafen, wie die Polizei mitteilte.

Vermutlich habe ein Radlagerschaden das Feuer verursacht. Der Fahrer blieb unverletzt.