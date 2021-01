Tanklager in Raunheim kann ausgebaut werden

Darmstadt/Raunheim Das Tanklager in Raunheim darf erweitert werden. Drei Tanks mit einer Kapazität von je 40 000 Kubikmetern für die Benzin-Lagerung dürfen gebaut werden, wie das als Genehmigungsbehörde zuständige Regierungspräsidium in Darmstadt am Montag mitteilte.

Die Tanklager Raunheim GmbH hatte die Genehmigung im Dezember 2019 beantragt. Einwendungen seien nicht erhoben worden.