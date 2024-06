Preise Tanken an Autobahnen: ADAC rät zum Abfahren

In Rheinland-Pfalz etwa hat der ADAC unter anderem an der Raststätte Eifel West an der A1 pro Liter einen Preisunterschied von rund 49 Cent zu Diesel und rund 48 Cent zum Kraftstoff E10 im Vergleich zur nächstgelegenen Tankstelle in Wittlich festgestellt. Ein Beispiel aus dem Saarland: Dort ergibt sich an der Raststätte Homburg-Saar Süd an der A6 pro Liter ein Preisunterschied von rund 38 Cent zu Diesel und rund 51 Cent zu E10 im Vergleich zur nächstgelegenen Tankstelle in Waldmohr. Pro 50 Liter Tankfüllung sind im bundesweiten Durchschnitt Unterschiede von knapp 20 Euro für Benzin und fast 19 Euro für Diesel möglich, teilte der ADAC am Donnerstag mit. Die Zahlen wurden nach Angaben des ADAC im April und Mai anhand der Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erhoben. Damals ergab sich für E10 eine durchschnittliche Ersparnis von rund 39 Cent pro Liter durch das Abfahren von der Autobahn. Bei Diesel waren es im Mittel 38 Cent. In der Spitze stellte der Verkehrsclub rund 50 Cent bei Diesel beziehungsweise 54 Cent Unterschied bei E10 fest. Das Maximum sei etwas geringer ausgefallen als im Vorjahr, so der ADAC.