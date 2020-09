Tankbetrügerin flieht vor der Polizei

Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht auf der Landstraße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bad Neuenahr-Ahrweiler Eine 63 Jahre alte Frau hat ein nicht mehr zugelassenes Auto an der Autobahn 48 betankt ohne zu bezahlen und ist dann knapp 25 Kilometer vor der Polizei geflohen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte die Frau am Sonntagabend nach ihrem Tankbetrug bei Elztal (Landkreis Mayen-Koblenz) zunächst bei einer Raststätte an der Autobahn 61 ausfindig gemacht werden.

Den Anhaltesignalen und den Versuchen der Streife, das Fahrzeug auf einen Parkplatz zu lotsen, kam die Fahrerin jedoch nicht nach.