Tank aufgerissen: Fahrer kommt mit Schrecken davon

Trier Brenzlige Situation am frühen Morgen: Nach dem Aufprall auf eine Leitplanke gerät ein Fahrer mit seinem Laster auf die Gegenfahrbahn der A 64.

An der Auffahrt auf die A 64 bei Trier ist ein Lastwagen erst gegen eine Mittelleitplanke gekracht und dann auf die Gegenspur geraten. „Dabei ist der Tank aufgerissen und Diesel ausgelaufen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Nachrichtenagentur dpa. Alles in allem seien am Mittwochmorgen dadurch etwa 200 Liter des Kraftstoffs ausgelaufen, der von Einsatzkräften teilweise aufgefangen wurde, wie die Polizei ergänzte. Verletzte habe es bei dem Unfall indes nicht gegeben, hieß es.