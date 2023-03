Fußball : Talfahrt hält an: Saarbrücken verliert gegen Osnabrück

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 3. Fußball-Liga verloren. Die Saarländer unterlagen am Samstag dem VfL Osnabrück mit 1:2 (1:0) und fielen in der Tabelle auf den sechsten Rang zurück.

Der Rückstand zum direkten Aufstiegsplatz beträgt nach der sechsten Niederlage im achten Spiel des Jahres bereits acht Punkte.

Julian Günther-Schmidt brachte die Hausherren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Nach dem Wechsel drehte Angstgegner Osnabrück die Partie innerhalb von zwei Minuten durch Tore von Ba-Muaka Simakala (65. Minute) und Erik Engelhardt (67.) Auch im vierten Heimspiel nacheinander blieben die Saarländer damit sieglos.

Im ersten Abschnitt spielte sich das Geschehen vorwiegend im Mittelfeld ab. Saarbrücken erarbeitete sich erste Möglichkeiten, allerdings nichts Zwingendes. Mit dem Kopfballtreffer von Günther-Schmidt belohnten sich die Gastgeber für ihre Mühe. Nach Wiederanpfiff verpassten es Kasim Rabihic (48.) sowie Dominik Ernst und Günther-Schmidt (52.) mit einer Doppelchance, die Führung auszubauen. Das rächte sich.

