Veranstaltung Tage gegen Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Vor dem Auftakt der diesjährigen Aktionstage, die bis zum Freitag (26. Mai) dauern, betonte die Staatskanzlei in Mainz, fast 100.000 Beschäftigte in unterschiedlichsten Fachgebieten hielten das Land an vielen Stellen am Laufen. „Auch auf ihrem Engagement beruht die Handlungsfähigkeit, die unser Land in den Krisen der vergangenen Jahre bewiesen hat.“