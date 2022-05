Rheinland-Pfalz-Tag : Tag zwei auf dem Landesfest: „Die Stadt ist voll“

Mainz Auch am zweiten Tag wird das bunte Programm auf den Bühnen und an hunderten Ständen auf dem Landesfest in Mainz gut angenommen. „Die Stadt ist voll“, erklärte eine Sprecherin der Landesregierung am Samstagmittag auf dem Rheinland-Pfalz-Tag - im Hintergrund stimmungsvolle Musik des Landespolizeiorchesters und feiernde Menschen auf dem Mainzer Schillerplatz.

Dort luden am Vormittag Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Mitglieder ihrer Landesregierung zum Frühschoppen ein.

Zwischenzeitliche Regenfälle und Gewitter hatten der Eröffnung am Freitag keinen Strich durch die Rechnung gemacht: Die Staatskanzlei berichtete von rund 30.000 Feiernden. Lediglich die SWR-Show drohte am Eröffnungstag wegen des Gewitters kurzzeitig ins Wasser zu fallen. Mit etwas Verspätung konnte die Liveshow "Rheinland-Pfalz feiert!" auf der Open-Air-Bühne auf der Großen Bleiche in Mainz dann aber doch noch starten.

Auch der Samstag des 36. Rheinland-Pfalz-Tags sei sehr gut angelaufen, teilte ein Sprecher der Staatskanzlei mit. Durch den hohen Besucherandrang seien die Verkehrsachsen zum Teil überlastet und die Polizei wies die Besucherinnen und Besucher erneut darauf hin, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Zum Abend hin rechne man aber noch mal mit deutlich mehr Menschen, die sich auf dem Landesfest vergnügen wollen. Das Highlight des Abends wird dann das große SW3-Open-Air-Konzert am Ernst-Ludwig-Platz sein. Auftreten werden unter anderem Singer-Songwriter Milow und Popsänger Alvaro Soler.

Bis zu 300.000 Besucher werden zum Rheinland-Pfalz-Tag insgesamt erwartet, der am Sonntag mit dem traditionellen Festzug zu Ende geht. Regionen, Organisationen und Vereine präsentieren sich an 330 Zelt-Ständen. Dazu gibt es Musik und Unterhaltung auf fünf Bühnen.

© dpa-infocom, dpa:220521-99-377888/2

(dpa)