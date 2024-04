Verkehr Tag gegen Lärm: Zehn Prozent leiden unter Straßenlärm

Jeder Zehnte in Rheinland-Pfalz leidet laut Landesamt für Umwelt unter Straßenlärm. Die Betroffenen wohnten an Hauptverkehrsstraßen und seien dort einem mittleren Lärmpegel von mehr als 55 Dezibel ausgesetzt, teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) Rheinland-Pfalz in Mainz zum Tag gegen Lärm am Mittwoch mit. Um Menschen im Land vor gesundheitsgefährdender Lärmbelastung durch Umgebungslärm zu schützen, werde derzeit unter Federführung des LfU der landesweit erste Lärmaktionsplan erstellt.