Landkreis Kaiserslautern Täter sprengen Geldautomaten und lassen Sprengsatz zurück

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt und einen nicht explodierten Sprengsatz zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilte, entschärften Einsatzkräfte den Sprengsatz in der Bankfiliale in Hauptstuhl (Landkreis Kaiserslautern). In drei Häusern mussten die Menschen deshalb sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen, wie es hieß.