Ermittlungen Täter nach Schüssen flüchtig - wohl keine scharfe Waffe

Nachdem im Saarpfalz-Kreis ein Schuss aus einem Auto in Richtung eines anderen Wagens gefallen sein soll, sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Bislang sei die Fahndung ohne Erfolg geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Am Montag war laut Polizei auf der Landesstraße 238 zwischen Bliesmengen-Bolchen und Ormesheim ein Schuss aus einem dunklen Wagen in Richtung eines anderen Autos abgegeben worden. Eine Zeugin hatte von einer Langwaffe berichtet, die aus dem heruntergelassenen Fenster zu sehen war. Es wurde niemand verletzt. Auch ein Projektil war zunächst nicht gefunden worden.